РИАМО - 2 янв. С 4 по 10 января столичными музеями подготовлена специальная новогодняя онлайн-программа, на различных мероприятиях можно будет создать свою елочную игрушку, посмотреть спектакль или посетить музыкальный концерт, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Музеи подготовили специальную онлайн-программу на новогодние каникулы. С 4 по 10 января на страницах учреждений в социальных сетях и на их YouTube-каналах пройдут виртуальные спектакли, концерты, мастер-классы и лекции. Все мероприятия бесплатные», - говорится в сообщении.

Государственный музей Владимира Высоцкого на своем сайте проведет трансляцию спектакля «Сказка на всякий случай» с артистами театра Скорика. Трансляция запланирована на 4 января в 18:00.

Галерея Ильи Глазунова подготовила онлайн-мастер-класс, на котором участники попробуют создать свою собственную елочную игрушку. На мероприятии будут обучать технике украшения из ваты. Поэтому для занятия необходимо подготовить свою вату, плотный картон, клей ПВА, тонкую проволоку, нитки и акриловые краски. Начало мероприятия запланировано на 13:00 5 января.

В социальных сетях Галереи Александра Шилова 7 января в 13:00 пройдет музыкальный концерт «Музыка. Сказка. Рождество». На нем прозвучат произведения Петра Булахова, Николая Титова, Петра Чайковского и многих других.