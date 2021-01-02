РИАМО - 2 янв. С 4 по 10 января столичными музеями подготовлена специальная новогодняя онлайн-программа, на различных мероприятиях можно будет создать свою елочную игрушку, посмотреть спектакль или посетить музыкальный концерт, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Государственный музей Владимира Высоцкого на своем сайте проведет трансляцию спектакля «Сказка на всякий случай» с артистами театра Скорика. Трансляция запланирована на 4 января в 18:00.
Галерея Ильи Глазунова подготовила онлайн-мастер-класс, на котором участники попробуют создать свою собственную елочную игрушку. На мероприятии будут обучать технике украшения из ваты. Поэтому для занятия необходимо подготовить свою вату, плотный картон, клей ПВА, тонкую проволоку, нитки и акриловые краски. Начало мероприятия запланировано на 13:00 5 января.
В социальных сетях Галереи Александра Шилова 7 января в 13:00 пройдет музыкальный концерт «Музыка. Сказка. Рождество». На нем прозвучат произведения Петра Булахова, Николая Титова, Петра Чайковского и многих других.
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