РИАМО - 2 янв. Водителям в столице следует быть особенно внимательными и аккуратными на дорогах из-за снегопада, мокрого снега и гололеда, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Минувшей ночью в Московском регионе выпало до 2 миллиметров осадков, что составляет около 5% месячной нормы. В субботу ожидается выпадение около 10% месячной нормы осадков.

«Снегопад создает новогоднее настроение, но все-таки не очень хорош для водителей. До конца дня обещают не только мокрый снег, но и дождь, местами будет гололед», - говорится в сообщении.

Водителей призвали быть внимательными на дорогах и снижать скорость, также следует держать дистанцию.