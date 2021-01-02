РИАМО - 2 янв. С 3 января возобновляются занятия онлайн-групп «Московского долголетия», участники смогут возобновить обучение иностранным языкам, пению, рисованию и по многим другим направлениям, всего будет открыто около 140 онлайн-групп, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Кроме того, в социальных сетях проекта запланирован выход специальных видеоуроков, приуроченных к праздникам. Из них можно будет узнать необычные рецепты и способы упаковки рождественских подарков. А также посмотреть мастер-классы психологов, спортивные тренировки и многое другое.
Чтобы записаться на занятия, необходимо заполнить специальную форму на сайте или позвонить по телефону территориального центра соцобслуживания.
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