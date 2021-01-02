РИАМО - 2 янв. С 3 января возобновляются занятия онлайн-групп «Московского долголетия», участники смогут возобновить обучение иностранным языкам, пению, рисованию и по многим другим направлениям, всего будет открыто около 140 онлайн-групп, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Занятия помогут с пользой провести длинные новогодние каникулы, поддержать физическую активность и оставаться в тонусе. Преподаватели проекта подготовили тематические новогодние уроки. Например, на занятиях по иностранным языкам участники будут разучивать поздравления на разных языках», — сказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак.

Кроме того, в социальных сетях проекта запланирован выход специальных видеоуроков, приуроченных к праздникам. Из них можно будет узнать необычные рецепты и способы упаковки рождественских подарков. А также посмотреть мастер-классы психологов, спортивные тренировки и многое другое.

Чтобы записаться на занятия, необходимо заполнить специальную форму на сайте или позвонить по телефону территориального центра соцобслуживания.