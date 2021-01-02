РИАМО - 2 янв. За последние 20 лет в новогодние праздники в столичных отделениях ЗАГС заключили брак более 12 тысяч пар, при этом самой популярной датой проведения свадебной церемонии долгое время остается 10 января, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В наступившем году в новогодние праздники церемонии бракосочетания будут проходить в четырех отделах ЗАГС. 7 января церемонию можно будет провести в Шипиловском отделе и Дворце бракосочетания №1. На следующий день для мероприятий будет открыт Дворец бракосочетания № 3 и Дворец бракосочетания №5.
Отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания открыты с 09:00 до 18:00 (без перерывов). В обычном режиме они начнут работать с 9 января.
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