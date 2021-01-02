РИАМО - 2 янв. За последние 20 лет в новогодние праздники в столичных отделениях ЗАГС заключили брак более 12 тысяч пар, при этом самой популярной датой проведения свадебной церемонии долгое время остается 10 января, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Торжественные церемонии заключения брака в праздничные дни приобретают особую изюминку. Особенно отличаются новогодние регистрации брака, когда город и отделы ЗАГС украшены в тематике праздника, а ведущие церемоний поздравляют молодоженов уникальной речью для бракосочетания», — сказала исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

В наступившем году в новогодние праздники церемонии бракосочетания будут проходить в четырех отделах ЗАГС. 7 января церемонию можно будет провести в Шипиловском отделе и Дворце бракосочетания №1. На следующий день для мероприятий будет открыт Дворец бракосочетания № 3 и Дворец бракосочетания №5.

Отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания открыты с 09:00 до 18:00 (без перерывов). В обычном режиме они начнут работать с 9 января.