РИАМО - 2 янв. В городском округе Луховицы на трассе М-5 произошло столкновение легковушки и грузовика, в результате ДТП пострадали 4 человека, среди них 2 детей, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 21:40 1 января поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 151-м километре автодороги М-5, в районе поворота на поселок Газопроводск. В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение легкового и грузового автомобилей», - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали 4 человека, среди них 2 детей.