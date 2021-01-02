РИАМО - 2 янв. Масштабная бесплатная вакцинация населения от Covid-19 продолжится в Подмосковье в новогодние праздники, прививочные пункты будут работать все зимние каникулы.

Данные пункты не работали 1 января и не будут работать только 7 января.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе на базе медицинских организаций развернуто более 90 прививочных пунктов. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте.

Медицинская процедура добровольная, она проводится отечественной двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Прививки ставят в первую очередь врачам, учителям и сотрудникам МФЦ. Теперь вакцину получают и жители Подмосковья старше 60 лет.

Записаться на прививку можно через электронную запись на портале «Госуслуг» или по телефону 122. Перед тем, как сделать прививку, необходимо проконсультироваться с врачом, а также сдать кровь и пройти ИФА-тест на антитела.

По результатам полученных сведений медспециалист примет решение — направить человека на вакцинацию или нет. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Через 21 день после укола нужно повторно явиться к врачу для введения второго компонента вакцины.

Прививка от коронавируса ставится жителям в возрасте от 18 лет, которые не переболели Covid-19, а также не относятся к группам риска по здоровью. Кроме того, вакцину не ставят беременным, кормящим матерям, аллергикам, людям с острыми инфекционными и обостренными хроническими заболеваниями. Если у человека высокая температура, ему также откажут в вакцинации.

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2 ЯНВАРЯ

- В столице за одни сутки выздоровели после прохождения лечения после коронавируса 6107 пациентов, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 639 809.

- За сутки в России зарегистрировали 26 301 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 564 больных. В Москве - 5 452.

- Масштабная бесплатная вакцинация населения от Covid-19 продолжится в Подмосковье в новогодние праздники, прививочные пункты будут работать все зимние каникулы.