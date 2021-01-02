РИАМО - 2 янв. В столице началась акция «Волонтеры Нового года», в рамках которой все желающие могут помочь москвичам старшего поколения, которые вынуждены оставаться дома из-за коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«К новогодней акции подключились все те, кто душой и сердцем готов помочь в любую минуту — неважно, днем, вечером, в выходной день или в праздник. Волонтеры Москвы уже помогли тысячам жителей города не только своими делами, но и добрыми улыбками, словами поддержки», — сказала председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

В рамках акции волонтеры доставят представителям старшего поколения все необходимое – продукты, медикаменты. Вместе с этим будут переданы новогодние поздравления, открытки, украшения из мишуры.

При передаче продуктов все волонтеры соблюдают меры предосторожности. Каждый из добровольцев носит медицинскую маску, перчатки, а также пользуется антисептиком.

Присоединиться к акции могут граждане от 18 до 49 лет. У них не должно быть хронических заболеваний и симптомов простуды. Они пройдут первичное дистанционное обучение и очный инструктаж по технике безопасности.