РИАМО - 2 янв. Центры «Мои документы» подвели итоги своей работы в 2020 году и назвали самые востребованные услуги за это время, самой популярной оказалась услуга по предоставлению информации жилищного учета, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В первой тройке — предоставление информации жилищного учета, оформление социальной карты и регистрационный учет граждан России. Этими услугами воспользовались соответственно 1,8, 1,7 и 1,6 миллиона раз», - говорится в сообщении.

На четвертом по популярности месте у москвичей оказалась услуга по расчету жилищно-коммунальных платежей, ею воспользовались 1,4 миллиона раз. Пятую строчку в рейтинге заняло предоставление сведений из реестра недвижимости.

В прошедшем году самыми популярными центрами госуслуг оказались МФЦ в районе Кунцево и Можайском районе, Южном Бутове и Марьине, а также офисы в поселениях Московский, Северного и Южного Тушина.