РИАМО - 2 янв. В 2020 году гранты за вклад в развитие Московской электронной школы (МЭШ) было выдано более 1,6 тысячи грантов, их получили 877 учителей из 323 школ, больше всего грантов выдано преподавателям английского языка, русского и литературы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Для получения гранта необходимо разработать сценарий урока, образовательное приложение или электронное учебное пособие и разместить его в библиотеке МЭШ. Награду получают преподаватели, к материалам которых обратились более 500 раз», - говорится в сообщении.

Размер гранта может варьироваться по разным критериям – размер обучающего материала, его популярность среди учителей и учеников. С 2017 года было выдано более 3,6 тысячи грантов.

На данный момент в библиотеке Московской электронной школы хранится более 50 тысяч сценариев уроков. Также на сайте можно найти видеоуроки, пособия, учебники и образовательные приложения.