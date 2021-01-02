РИАМО - 2 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов и экстренным службам региона перейти в режим повышенной готовности и расчистить дороги после прошедшего снегопада.

Минувшей ночью в Московском регионе выпало до 2 миллиметров осадков, что составляет около 5% месячной нормы.

«Ночью в Московской области прошел сильный снегопад. Прошу глав и экстренные службы перейти в режим повышенной готовности — расчистить дороги нужно как можно скорее», - написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

Он также напомнил жителям о необходимости соблюдать осторожность.

«Дорогие жители, пожалуйста, будьте осторожны: и когда ходите пешком, и когда едете в машине. Если есть возможность пересесть на общественный транспорт, то лучше так и сделать», - заключил глава региона.