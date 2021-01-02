РИАМО - 2 янв. В субботу в Москве и Подмосковье ожидаются осадки в виде мокрого снега, в течение суток в регионе может выпасть до 5 миллиметров осадков, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«За день может выпасть от 3 до 5 миллиметров осадков. При месячной норме осадков в 42 миллиметра - это будет более 10 процентов», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что минувшей ночью в регионе выпало до 2 миллиметров осадков.

В субботу в Московском регионе будет облачная погода, ожидается мокрый снег. Относительная влажность воздуха - около 85%.

Ранее МЧС объявило в Подмосковье экстренное предупреждение из-за гололедицы. Водителям рекомендовали быть особенно осторожными на пешеходных переходах и перекрестках.