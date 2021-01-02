РИАМО - 2 янв. В субботу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, возможны осадки в виде мокрого снега, температура воздуха может опуститься до минус 3 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде временами будет идти снег, мокрый снег. Максимальная температура воздуха в Москве от минус 1 до плюс 1, по области от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер южный 4-9 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 85%.

Для людей с хроническими заболеваниями и метеочувствительных людей такая погода может показаться дискомфортной. Им следует соблюдать рекомендации врача, принимать лекарства, снижающие симптомы основного заболевания.