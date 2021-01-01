РИАМО - 1 янв. Глава столичной Госавтоинспекции Юрий Дроганов уволен с должности, он занимал этот пост с 2019 года, сообщает ТАСС.

Об этом агентству сообщил источник в правоохранительных органах. По его данным, президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

«Временно исполняющим обязанности начальника управления стал полковник полиции Алексей Диокин», - говорится в сообщении.

Дроганов был назначен на эту должность в ноябре 2019 года. С 2015 года был заместителем начальника управления ГИБДД Москвы. До этого занимал руководящие должности.​