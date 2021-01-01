РИАМО - 1 янв. Во время пика коронавирусной инфекции столица смогла обеспечить достойную медицинскую помощь всем нуждающимся, большой вклад в борьбу с инфекцией внесли врачи и жители города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«То, что Москва выстояла, обеспечила достойную медицинскую помощь всем москвичам, это дорогого стоит. Были сконцентрированы огромные силы, ресурсы для этого. Огромное спасибо медикам, которые стояли на передовой. И, конечно, огромное спасибо москвичам, которые с соучастием, с состраданием прошли этот период», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

В новом году мэр пожелал москвичам сохранять оптимизм.

«Мы тяжело переодевали этот год, но я все-таки хочу, чтобы мы взглянули в будущее с уверенностью, что мы преодолеем все сложности», - заключил мэр.

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Текстовая трансляция

1 ЯНВАРЯ

- Собянин поблагодарил врачей и москвичей за вклад в борьбу с Covid‑19:

«То, что Москва выстояла, обеспечила достойную медицинскую помощь всем москвичам, это дорогого стоит. Были сконцентрированы огромные силы, ресурсы для этого. Огромное спасибо медикам, которые стояли на передовой. И, конечно, огромное спасибо москвичам, которые с соучастием, с состраданием прошли этот период», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Около 100 тыс москвичей записались на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин:

«В последние дни уже записывается больше десятка тысяч каждый день. Сегодня уже около 100 тысяч записалось и около 50 тысяч привилось. И это только в преддверии Нового года. Я думаю, что еще больше прирастет», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Врач, телеведущий Александр Мясников рассказал, что привиться от коронавируса нужно пожилым, медикам, людям с хроническими заболеваниями и социальным работникам.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 6334 пациента после прохождения лечения, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 633 702.

- За сутки в России зарегистрировали 27 039 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 568 больных. В Москве - 5 907.

- 71 пациент с коронавирусом умер в Москве за сутки. Общее число жертв данной инфекции в городе достигло 11 280.