РИАМО - 1 янв. ГУ МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение из-за гололеда и гололедицы с 21 часа 1 января до 21 часа 2 января, сообщается на сайте ведомства.

«Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств», — говорится в сообщении.

Автомобилистов призвали избегать внезапных опережений, обгонов, перестроений.

Жителей также призвали быть внимательными и осторожными.

Ранее синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы в Московском регионе до 12 часов 3 января.