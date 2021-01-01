РИАМО - 1 янв. Жителей Подмосковья предупредили о дожде, мокром снеге, гололеде и гололедице с 21 часа 1 января до 21 часа 2 января, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«При гололедице: передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами», — говорится в сообщении.

При падении стоит присесть, чтобы снизить высоту падения.

Водителям нужно быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным автомобилистам рекомендуется не садиться за руль в такую погоду.

Кроме того, не стоит развивать на дорогах большую скорость. Водителям стоит быть особенно осторожными на переходных переходах и перекрестках, соблюдать дистанцию и не выезжать на дороги на летней резине.