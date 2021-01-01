РИАМО - 1 янв. Каждый год столица вкладывает все больше средств в развитие медицины, на данный момент для этой отрасли строится около 1 миллиона квадратных метров помещений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Около 1 миллиона квадратных метров находится в стройке, сотни тысяч квадратных метров, это десятки зданий, находятся в реконструкции в том числе поликлиники. Огромная программа переоборудования, это новые, современные технологии, цифровизация здравоохранения», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что важно, чтобы здравоохранение с каждым годом все больше ориентировалось на пациентов.

С учетом средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2021 году в Москве потратят на здравоохранение 748 миллиардов рублей. Расходы на отрасль увеличили на 13,4%.