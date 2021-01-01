РИАМО - 1 янв. Подозреваемого в совершении аварии, в результате которой погиб фельдшер скорой помощи, задержали в Серпухове, он признал свою вину, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

«По данным следствия, 1 января 2021 года примерно в 5 часов утра на автомобильной дороге в Серпухове подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем, выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на сотрудника управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области и сотрудника скорой медицинской помощи, оказывавших помощь пострадавшим в ДТП», — говорится в сообщении.

Полицейский был тяжело травмирован, а врач скончался на месте происшествия.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.