РИАМО - 1 янв. Подозреваемого в совершении аварии, в результате которой погиб фельдшер скорой помощи, задержали в Серпухове, он признал свою вину, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.
Полицейский был тяжело травмирован, а врач скончался на месте происшествия.
В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
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