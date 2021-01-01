РИАМО – 1 янв. Основатель команды Brothers Bartenders Данил Работягов рассказал, что не стоит пить кофе или лимонный сок после употребления алкогольных напитков, лучше сделать специальный коктейль, сообщает в пятницу Nation News.
Он добавил, кофе и лимонный сок наносят большой вред организму. Эксперт подчеркнул, что похмелье заключается в обезвоживании и интоксикации, а кофе выводит из организма воду. Примерно так же действует и лимонный сок.
При этом Работягов посоветовал: в случае опьянения стоит провести час без алкоголя – попить воды, чтобы не допустить обезвоживания. Поможет также соленая минералка. Благодаря ей похмелье пройдет быстрее и легче.
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