РИАМО – 1 янв. Основатель команды Brothers Bartenders Данил Работягов рассказал, что не стоит пить кофе или лимонный сок после употребления алкогольных напитков, лучше сделать специальный коктейль, сообщает в пятницу Nation News.

«Лучшим коктейлем для обогащения организма будет домашний лимонад. Смешайте 300 миллилитров газированной воды, 70 граммов любого варенья, дольки лайма и лед», — сказал Работягов.

Он добавил, кофе и лимонный сок наносят большой вред организму. Эксперт подчеркнул, что похмелье заключается в обезвоживании и интоксикации, а кофе выводит из организма воду. Примерно так же действует и лимонный сок.

При этом Работягов посоветовал: в случае опьянения стоит провести час без алкоголя – попить воды, чтобы не допустить обезвоживания. Поможет также соленая минералка. Благодаря ей похмелье пройдет быстрее и легче. ​