Год начался не с самой хорошей погоды. Первое января встретило жителей Московского региона сильным гололедом. Все выпавшие в новогоднюю ночь осадки замерзли, чем доставили людям массу неудобств. Хотя нашлись и те, кому такая погода принесла эстетическое наслаждение.
Пользователи @tushino.online и @gloreus76 сразу отметили доступность зимних развлечений для москвичей.
@alex_prosekov опубликовал редкие кадры необычного утреннего марафона в центре Москвы.
Жительница столицы под ником @lissochka123 не смогла пройти мимо необычной картины: неравнодушные прохожие прямо в гололед пытаются вытолкать застрявший автобус.
Некоторые не забыли напомнить друзьям об опасности такой погоды.
Пользователь @helga_56 смогла запечатлеть необычайно красивую обледенелую скамью в парке.
Кто-то просто решил прокатиться.
Москвич @romandmives подметил, что передвигаться по такой толще льда достаточно проблематично.
Еще одна жительница столицы удивилась, что оказалось совсем некому посыпать дороги реагентами.
Первое утро нового года также не вызвало восторгов и у пользователя @greatzanuda.
А вот в Подмосковье жители сумели разглядеть красоту в непогоде.
Другим же, наоборот, ледяной дождь подкинул проблем: @lustenkosvetlana и @kismet8265 первым делом утром размораживали машину.
А вот такие сюрпризы были замечены в Ботаническом саду:
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