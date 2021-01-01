Год начался не с самой хорошей погоды. Первое января встретило жителей Московского региона сильным гололедом. Все выпавшие в новогоднюю ночь осадки замерзли, чем доставили людям массу неудобств. Хотя нашлись и те, кому такая погода принесла эстетическое наслаждение.

Пользователи @tushino.online и @gloreus76 сразу отметили доступность зимних развлечений для москвичей.

@alex_prosekov опубликовал редкие кадры необычного утреннего марафона в центре Москвы.

Жительница столицы под ником @lissochka123 не смогла пройти мимо необычной картины: неравнодушные прохожие прямо в гололед пытаются вытолкать застрявший автобус.

Некоторые не забыли напомнить друзьям об опасности такой погоды.

Пользователь @helga_56 смогла запечатлеть необычайно красивую обледенелую скамью в парке.

Кто-то просто решил прокатиться.

Москвич @romandmives подметил, что передвигаться по такой толще льда достаточно проблематично.

Еще одна жительница столицы удивилась, что оказалось совсем некому посыпать дороги реагентами.

Первое утро нового года также не вызвало восторгов и у пользователя @greatzanuda.

А вот в Подмосковье жители сумели разглядеть красоту в непогоде.

Другим же, наоборот, ледяной дождь подкинул проблем: @lustenkosvetlana и @kismet8265 первым делом утром размораживали машину.

А вот такие сюрпризы были замечены в Ботаническом саду: