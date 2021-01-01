РИАМО - 1 янв. На 20-м километре МКАД произошло ДТП, в результате которого два человека пострадали и еще двое погибли, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«20-й километр МКАД, внешняя сторона, съезд на дублер (после съезда на Бесединское шоссе): автомобиль совершил наезд на препятствие», — говорится в сообщении.

Съезд после аварии полностью перекрыт. Перекрыты также первая и вторая полосы движения на МКАД.