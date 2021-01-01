РИАМО - 1 янв. Толщина льда на водоемах в Подмосковье достигает 40 сантиметров, однако есть 14 опасных водоемов, где лед тонкий и неоднородный, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В регионе обследовали 62 водоема, где люди часто выходят на лед.

«Толщина льда варьируется от 0 до 40 сантиметров, средняя толщина льда на водоемах Московской области составляет более 15 сантиметров», — говорится в сообщении.

Опасными являются 14 водоемов. Там неоднородный лед, его толщина – менее 7 сантиметров. Это река Ока в Серпухове, Кашире, Озерах, поселке Белоомут в Луховицах, Ступине; Москва-река в Коломне, Бронницах, Жуковском; Волга в Дубне; озеро Бельское в Бронницах; река Нерская в деревне Маришкино и поселке Цурюпы в Воскресенске; озеро Островное в поселке Белоозерский в Воскресенске; озеро Светлое в микрорайоне Лопатинский в Воскресенске; Шатурская группа озер в Рошале.

В патрулировании водоемов задействовали 43 единицы техники и 132 спасателя.