РИАМО – 1 янв. Врач, телеведущий Александр Мясников рассказал, что привиться от коронавируса нужно пожилым, медикам, людям с хроническими заболеваниями и социальным работникам, сообщает в пятницу Nation News.

Появления коллективного иммунитета можно добиться только в течение долгого периода времени. Массовый иммунитет от инфекции нужен тем людям, которые не могут пройти вакцинацию. Сама вакцинация поможет создать прослойку, благодаря которой вирус не поразит незащищенную категорию граждан.

«А вот те, кто вакцинировался, получают защиту сразу по выработке антител. Им коллективный иммунитет уже не нужен, они лично уже защищены», — сказал Мясников.

Врач отметил, что главной задачей является защита людей из группы повышенного риска.

Коллективный иммунитет также может появиться благодаря коронавирусной инфекции – из-за высокой скорости ее распространения.

В России в центре имени Гамалеи разработали первую в мире вакцину против коронавируса «Спутник V». Она является двухвекторной: вторую дозу вакцины вводят через 21 день после первой. Также сотрудники центра «Вектор» создали вторую вакцину против Covid-19. Она получила название «ЭпиВакКорона». ​

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Текстовая трансляция

1 ЯНВАРЯ

- Врач, телеведущий Александр Мясников рассказал, что привиться от коронавируса нужно пожилым, медикам, людям с хроническими заболеваниями и социальным работникам.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 6334 пациента после прохождения лечения, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 633 702.

- За сутки в России зарегистрировали 27 039 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 568 больных. В Москве - 5 907.

- 71 пациент с коронавирусом умер в Москве за сутки. Общее число жертв данной инфекции в городе достигло 11 280.