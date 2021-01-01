РИАМО - 1 янв. Анастасия Чижикова, девушка фельдшера Юлия Волкова, который погиб в результате ДТП в Серпухове, рассказала, что он всегда всем помогал, заступался за слабых, делал все для прославления своего колледжа, сообщает «360».

На трассе А-108 на территории городского округа Серпухов легковой автомобиль сбил группу специалистов, работавших на месте другой аварии, в результате происшествия погиб фельдшер скорой помощи, несколько человек пострадали.

«Он (Волков – ред.) был очень замечательным человеком, любящим и всегда любим. Всегда для всех все сделает и поможет. Всегда всех поддерживал и мотивировал. Никогда никого не обидит», — сказала Чижикова.

Она отметила, что Волков всегда заступался за слабых, делал все для прославления Московского областного медицинского колледжа, в котором учился. По ее словам, «все хорошие слова и черты характерны для него».

Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного в связи с ДТП. По предварительным данным, водитель, который устроил смертельное ДТП, мог быть пьян. ​