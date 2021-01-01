РИАМО – 1 янв. Врач-диетолог Анжелика Дюваль отметила, что на новогодних праздниках не стоит употреблять сладкие алкогольные напитки, кроме того, не рекомендуется пить кофе после алкоголя, сообщает в пятницу Nation News.

«Люди у нас привыкли злоупотреблять алкоголем, праздничные застолья чаще всего страшны не столько алкоголем, сколько видом этого алкоголя. Я не рекомендую употреблять сладкие алкогольные напитки или мешать их с колой или другой сладкой газированной водой, потому что тем самым мы увеличиваем скорость попадания алкоголя в кровь, повышая уровень сахара в крови, что опасно для здоровья», — сказала Дюваль.

Она добавила, что не стоит пить кофе после алкоголя, так как кофе влияет на желудок и способствует развитию различных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Диетолог порекомендовала включить в праздничное меню овощи. При этом овощей в тарелке должно быть не менее 100 граммов. ​