РИАМО - 1 янв. В Москве и Подмосковье на тротуарах продолжает сохраняться ледяная корка, также ледяное покрытие появилось на припаркованных автомобилях и перилах лестниц на улицах, передает корреспондент РИАМО.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что пик гололедицы в столице и Подмосковье придется на 3-4 января.

«Гололед продолжится и предстоящей ночью, потому что температура будет около нуля. Третьего числа на дорогах будет скользко. То есть ледяная корка, которая сейчас есть на дорогах, превратится в гололедицу. Как только пойдет снег, на следующей неделе он будет, он прикроет лед, то уже условий (для гололедицы - ред.) не будет. Наиболее скользкая ситуация в регионе будет 3-4 января, потом все пойдет на убыль», - сказала Позднякова.

В подмосковных Химках ледяная корка остается на тротуарах вдоль подъездов жилых домов. Проходящие по ним люди вынуждены сохранять осторожность и передвигаться медленным шагом. Перила у подъездов также покрыты тонким слоем льда, из-за чего за них неудобно держаться.

На севере столицы, рядом со станцией метро «Водный стадион», также сохраняется ледяная корка на тротуарах. Пешеходные дорожки стали настолько скользкими, что большинство прохожих даже не рискуют по ним идти. Многие граждане вынуждены сходить с асфальтированной дороги на заснеженную обочину. Это позволяет безопасно добраться до квартиры.

В центре Москвы на дорогах нет снега, там образовались лужи, но на тротуарах появилась ледяная корка. Пешеходам приходится соблюдать осторожность, чтобы не упасть.

Ранее в Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до 12 часов 3 января.

Водителей призвали быть особенно осторожными за рулем из-за гололедицы и соблюдать скоростной режим.