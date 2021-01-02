РИАМО – 2 янв. Со 2 января по 20 февраля в столице пройдет акция «Елочный круговорот» по сбору новогодних деревьев на утилизацию, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Акция проходит с 2016 года. В первый раз работал один пункт приема елок в экоцентре «Битцевский лес». Тогда акция продлилась 10 дней. В прошлую акцию работали 400 пунктов приема.

«Так как акция становилась все популярнее у горожан, то ежегодно расширялась сеть пунктов приема новогодних елей и увеличивался срок проведения мероприятия», — сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что на прошлой акции собрали почти 52 тысячи елей. Из них получили 200 кубометров переработанной щепы. Ее используют для подсыпки в вольерах, создания экотроп.

На портале «Активный гражданин» проводили голосование по выбору пунктов приема елок. Там также принимали предложения по новым адресам оборудования таких пунктов.

Москвичи смогут сдать елки, пихты, сосны. Главное требование – на дереве не должно быть украшений и мишуры.​