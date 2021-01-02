РИАМО - 2 янв. Со 2 по 10 января дети могут бесплатно посетить государственные музеи в Московской области в рамках акции «Музей – детям», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«Цель акции – популяризация культурного наследия Москвы и Подмосковья, формирование у молодого поколения целостного понимания истории российского государства, воспитание патриотического духа у молодого поколения страны», — говорится в сообщении.

Музеи работают с соблюдением всех мер безопасности. Экскурсии проводят платно, в группы набирают не более пяти человек. Записаться на экскурсию можно предварительно, проводят их по сеансам.

При посещении ребенком государственного музея в рамках акции нужно будет получить на сайте электронный сертификат. Он дает право на бесплатное посещение.

В Подмосковье работают Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей заповедник, Серпуховский историко-художественный музей, Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник Чайковского, музей-заповедник «Усадьба Мураново» имени Тютчева, музей-заповедник Чехова «Мелихово», музей-заповедник Пушкина, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, «Новый Иерусалим», музей-заповедник Менделеева и Блока, Зарайский кремль, Московский областной музей народных художественных промыслов и Военно-технический музей.

На прошлых новогодних каникулах музеи в области посетили 30 тысяч детей.

Ранее в МВК «Новый Иерусалим» вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова открыла уникальную выставку «Небесная мастерская». Экспозиция будет работать до 20 июня. На ней можно посмотреть павловопосадские платки, изделия из фарфора, расписные подносы, елочные игрушки, русские матрешки.

Шестого – восьмого января на площадке возле музея пройдет фестиваль «Мастерская Рождества». Там можно будет увидеть работу гончаров, художников, кузнецов, попробовать фермерские продукты.

В музей-заповедник «Зарайский кремль» ранее вернули девять отреставрированных экспонатов, которые включены в коллекцию изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Работы провели во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря. В том числе был отреставрирован акварельный итальянский пейзаж «Вид неаполитанского залива и Везувий».

Ранее Подмосковье заняло второе место в рейтинге на федеральном портале «Pro.Культура.РФ». Этот портал используют сотрудники учреждений культуры для рекламы и продвижения мероприятий. На нем сочетаются информационная и соревновательная составляющие.

Среди муниципалитетов Подмосковья лидером рейтинга стало Домодедово, второе место занял Солнечногорск, затем расположились Люберцы, Ступино, Богородский округ.

Узнать больше об интересных местах в Подмосковье можно в туристическом подкасте РИАМО «Путь-дорога». Ведущие подкаста путешествуют по региону и рассказывают слушателям о своих впечатлениях. Основная цель проекта – показать, что Подмосковье многогранно и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Слушать выпуски можно в приложениях, соцсети «ВКонтакте» и на сайте. ​

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