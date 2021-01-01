РИАМО – 1 янв. Ученые назвали продукты, которые помогут сжечь жир на животе, в их число вошли миндаль и грецкие орехи, сообщает Nation News.

«В первую очередь для похудения в области живота полезно кушать яйца и молочные продукты. Они способствуют более быстрому уменьшению жировых отложений в нижней части живота», — говорится в сообщении.

С жиром на животе также помогут бороться миндаль и грецкие орехи, которые богаты клетчаткой и белками. Орехи также полезны в качестве перекуса, они хорошо утоляют голод.

В рацион также рекомендуется добавить овсянку и цельнозерновые продукты.

Хороший результат дадут четыре чашки чая в день в сочетании с физическими нагрузками. Ускорить обмен веществ поможет черника. ​