РИАМО – 2 янв. С субботы в Московском регионе изменилась стоимость проезда в электричках, так, стоимость проезда в пригородном сообщении по Москве выросла на 3 рубля до 40 рублей, сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

«Со 2 января в соответствии с постановлением правительства Москвы и распоряжением комитета по ценам и тарифам Московской области изменится стоимость проезда по Москве и Московской области», — говорится в сообщении.

Стоимость билета при поездках по Москве теперь составляет 40 рублей (раньше было 37 рублей). Цена за билет на маршрутах из столицы в Подмосковье и по территории области составляет 26 рублей за одну тарифную зону (раньше было 24 рубля).

Соответственно корректируется стоимость билета на экспрессы от и до станций Одинцово, Александров, Дубна, Монино, Серпухов, Фрязино, Шаховская, Владимир, Шатура, Крутое, Голутвин, Ногинск, Ожерелье, Малоярославец, Звенигород, Можайск и Голицыно.

С субботы также подорожал проезд на метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте Москвы.

С 12 января также будет изменена стоимость билета на фирменные поезда ЦППК с предоставлением мест Москва – Владимир – Москва, Москва – Александров – Москва, Москва - Калуга – Москва, Москва – Рязань – Москва, Москва – Тула – Москва, Москва – Крутое – Москва, Москва – Дубна – Москва.

С 1 по 9 января электрички в Московском регионе курсируют по расписанию субботы. 10 января поезда будут работать по расписанию воскресенья. На некоторых направлениях Московской железной дороги электрички будут курсировать дольше обычного в рождественскую ночь.

С 4 по 6 января, 8-30 января с 13 до 15 часов не будет движения поездов на МЦД-2 между станциями Дмитровская и Курская. На прилегающих участках составы будут ездить с увеличенным интервалами. Некоторые электрички Рижского и Курского направлений МЖД будут ездить по укороченным маршрутам.

Изменения в расписании связаны с работами на центральном участке диаметра по развитию путевой инфраструктуры.