РИАМО – 2 янв. С субботы в Московском регионе изменилась стоимость проезда в электричках, так, стоимость проезда в пригородном сообщении по Москве выросла на 3 рубля до 40 рублей, сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.
Стоимость билета при поездках по Москве теперь составляет 40 рублей (раньше было 37 рублей). Цена за билет на маршрутах из столицы в Подмосковье и по территории области составляет 26 рублей за одну тарифную зону (раньше было 24 рубля).
Соответственно корректируется стоимость билета на экспрессы от и до станций Одинцово, Александров, Дубна, Монино, Серпухов, Фрязино, Шаховская, Владимир, Шатура, Крутое, Голутвин, Ногинск, Ожерелье, Малоярославец, Звенигород, Можайск и Голицыно.
С субботы также подорожал проезд на метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте Москвы.
С 12 января также будет изменена стоимость билета на фирменные поезда ЦППК с предоставлением мест Москва – Владимир – Москва, Москва – Александров – Москва, Москва - Калуга – Москва, Москва – Рязань – Москва, Москва – Тула – Москва, Москва – Крутое – Москва, Москва – Дубна – Москва.
С 1 по 9 января электрички в Московском регионе курсируют по расписанию субботы. 10 января поезда будут работать по расписанию воскресенья. На некоторых направлениях Московской железной дороги электрички будут курсировать дольше обычного в рождественскую ночь.
С 4 по 6 января, 8-30 января с 13 до 15 часов не будет движения поездов на МЦД-2 между станциями Дмитровская и Курская. На прилегающих участках составы будут ездить с увеличенным интервалами. Некоторые электрички Рижского и Курского направлений МЖД будут ездить по укороченным маршрутам.
Изменения в расписании связаны с работами на центральном участке диаметра по развитию путевой инфраструктуры.
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