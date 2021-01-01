РИАМО - 1 янв. Водитель, устроивший ДТП на автомобильной дороге А-108, в результате которого погиб фельдшер скорой помощи, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

На трассе А-108 на территории городского округа Серпухов легковой автомобиль сбил группу специалистов, работавших на месте другой аварии, в результате происшествия погиб один человек, несколько человек пострадали.

«По предварительной информации, гражданин, совершивший ДТП, был в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас это все устанавливается», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ДТП пострадал сотрудник ДПС, прибывший ранее на место другой аварии, в которой пострадали три человека.

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