РИАМО – 2 янв. С субботы в столице начали действовать новые тарифы на проезд в метро, на Московском центральном кольце, Московских центральных диаметрах и на наземном транспорте.

Так, стоимость одной поездки по карте «Тройка» увеличилась на два рубля - до 42 рублей, билет «90 минут» стал стоить 65 рублей (подорожал на три рубля). Стоимость поездки на МЦД + зона «Пригород» составляет 50 рублей (раньше было 47 рублей).

Билет на одни сутки подорожал до 240 рублей (плюс 10 рублей), на 3 суток – до 455 рублей (плюс 17 рублей), на 30 дней – до 2245 рублей (плюс 75 рублей). Кроме того, выросла стоимость билетов на МЦД, включая зону пригород: стоимость билета на 1 сутки теперь составляет 295 рублей, на 3 суток – 565 рублей, на 30 дней – 2660 рублей.

Не изменилась в новом году стоимость билетов на 90 и 365 дней.

Стоимость одной поездки по билету «Единый» увеличилась на три рубля до 60 рублей, на две поездки, соответственно, на 6 рублей до 120 рублей. Стоимость билета на 60 поездок по карте «Тройка» увеличилась до 2070 рублей с 1970 рублей.

Стоимость льготного проездного на метро и МЦД для обучающегося на 1 месяц выросла на 10 рублей до 415 рублей, на три месяца – до 1245 рублей (плюс 30 рублей). Цена такого проездного на наземном транспорте на один месяц выросла на пять рублей до 270 рулей, на три месяца – на 15 рублей до 810 рублей.

Стоимость поездки при оплате бесконтактной банковской картой в границах столицы увеличилась на два рубля до 46 рублей, при поездке на МЦД, включая зону «Пригород», — выросла на 3 рубля до 54 рублей. Проездной на наземный транспорт на 30 дней подорожал до 1240 рублей.

Ранее председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Минтрансе России Илья Зотов сообщил РИАМО, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте происходит каждый год. На это влияют инфляция, цены на топливо и электричество. Кроме того, влияние на тарифы оказывает необходимость решать транспортные проблемы, улучшать условия для пассажиров. Влияние оказывает и пандемия коронавируса.

С 1 января новые тарифы на проезд в общественном транспорте начали действовать и в Подмосковье. В том числе была на 3,6% проиндексирована стоимость поездки в автобусе при оплате картой «Стрелка». Это соответствует уровню инфляции.

Стоимость поездки по бесконтактной банковской карте в Подмосковье составляет 37 рублей, при оплате наличными стоимость одной поездки составляет 58 рублей по городу плюс первые 5 километров в междугороднем сообщении, затем стоимость будет расти на 4-5 рублей за каждые 2,5 километра.