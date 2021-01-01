РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 янв. В подмосковных Люберцах свыше 50 спортсменов приняли участие в новогоднем забеге в парке «Наташинские пруды», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В первом забеге 2021 года приняли участие 51 спортсмен. Протяженность маршрута составила 5 километров», - говорится в сообщении.

Костюмированные забеги в первый день нового года проводятся в Люберцах регулярно. Для многих жителей участие стало доброй новогодней традицией.

«Благодарю всех, кто собрался сегодня в Наташинском парке. Это отличное начало года. Подобные мероприятия – настоящий заряд бодрости и отличного настроения. Люберцы – территория спорта», - отметил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Победителем соревнования стал Евгений Турбин. Второе место занял Евгений Прохоров. Бронзовым призером стала Дарья Лавлинская.

Следующий забег в парке «Наташинские пруды» пройдет 9 января.