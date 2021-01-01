РИАМО - 1 янв. Памятник дважды Герою Советского Союза маршалу Александру Василевскому откроют на Фрунзенской набережной в Москве после нормализации обстановки, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Российского военно-исторического общества (РВИО).

«Российским военно-историческим обществом в 2016 году в Москве на улице Василевского открыт бюст маршалу, а в прошлом году по инициативе министра обороны Сергея Шойгу был проведен совместный конкурс на создание полноразмерного бронзового памятника Василевскому», - сказал помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский.

Он добавил, что в конкурсе победу одержал проект студии военных художников имени Грекова. Данный памятник уже отлит и готов к установке. Идею поддержал мэр города Сергей Собянин и Московская городская дума.

«Все, кому дорога память о подвигах наших предков, о талантах наших лучших военачальников, умевших воевать, как Суворов – «не числом, а умением», ждут, что памятник Василевскому будет открыт неподалеку от комплекса зданий министерства обороны на Фрунзенской набережной после нормализации обстановки, вызванной пандемией коронавируса», - пояснил Мединский.

Василевский — один из наиболее выдающихся полководцев Великой Отечественной войны. Его оценки военно-стратегической обстановки были безошибочны. Именно он разработал беспрецедентную Маньчжурскую операцию.