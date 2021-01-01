РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 янв. Две девочки родились в подмосковных Люберцах в новогоднюю ночь, новорожденные и их мамы чувствуют себя хорошо, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В новогоднюю ночь с 00:01 до 06:00 в городском округе Люберцы родились две девочки. Малышки появились на свет в центре материнства и детства Люберец», - говорится в сообщении.

Первая малышка родилась в 03:30, ее рост составил 47 сантиметров, вес 2790 граммов. Вторая девочка появилась на свет в 4:25, ее рост также составил 47 сантиметров, вес 2900 граммов. Новорожденные люберчанки и их мамы чувствуют себя хорошо.

В последний день 2020 года в Люберцах родились 13 детей, из них одна пара близнецов. Всего за декабрь в муниципалитете родились 343 младенца.

В Московской области в новогоднюю ночь родились 25 детей. Первый ребенок появился на свет в Коломенском перинатальном центре.