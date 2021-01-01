РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 янв. Свыше 200 обращений от жителей поступило в администрацию Подольска за прошедшую неделю, большинство из них касались уборки снега и наледи, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В муниципальном центре управления регионом 31 декабря прошло совещание, на котором руководством муниципалитета и руководителями подразделений была рассмотрена текущая ситуация с поступающими в ЦУР обращениями жителей.

«За нынешнюю неделю в администрацию (Подольска, - ред.) поступило 209 обращений граждан, в информационную систему ЦУР – 34. Больше всего обращений – по уборке снега и наледи на тротуарах и дорогах, неисправности фонарей наружного освещения, вывозу мусора. Проверка показала, что хозяйственные службы реагируют в установленный срок», - сказал глава городского округа Подольск Николай Пестов.

В усиленном режиме продолжится работа по уборке во дворах многоквартирных домов, на бульварах, в скверах и парках. Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства. Региональный оператор обязан в ежедневном режиме осуществлять вывоз мусора, для этого задействовано 29 машин.

По итогам совещания утвержден график дежурств по отработке поступающих обращений жителей в течение новогодних праздников.

«В связи с ожидающимися погодными условиями прошу подольчан быть предельно осторожными. А службы округа будут в дни каникул работать в режиме повышенной готовности, чтобы в новогодние праздники жители и гости округа чувствовали себя удобно и спокойно», - заключил Пестов.