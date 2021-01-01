РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 янв. Огнеборцы подмосковного Подольска эвакуировали шестерых человек при пожаре, в котором пострадал ребенок, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В пятницу в 09:28 поступило сообщение о пожаре в квартире на Южном проезде, в доме 9. Проезд к очагу пожарным машинам был осложнен из-за припаркованного автотранспорта. К моменту прибытия на место происходил выход дыма из окна квартиры на первом этаже многоквартирного жилого дома.

«В ходе проведения разведки звеном газодымозащитной службы были эвакуированы шесть человек по лестничным маршам. В результате пожара выгорала мебель и личные вещи в однокомнатной квартире на площади 6 квадратных метров. Предварительная причина пожара устанавливается», - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали в 10:09. В результате возгорания пострадал ребенок, он был передан в карету скорой помощи для госпитализации в Подольскую городскую больницу.