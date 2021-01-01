РИАМО - 1 янв. На Профсоюзной улице в Москве произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома, в результате возгорания погибло два человека, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

Информация о пожаре поступила спасателям в 16:48. Квартира горела в 17-этажном доме.

«В одной из квартир на четвертом этаже происходило возгорание личных вещей и мебели на кухне на площади 10 квадратный метров. К сожалению, в результате пожара два человека погибли», - говорится в сообщении.

Пожар потушили в 17:30.