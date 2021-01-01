РИАМО - 1 янв. К Рождеству в столице ожидаются небольшие морозы, а во второй половине месяца уже ударят морозы до минус 20 – минус 15 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Январь 2020 года был рекордно теплым. Тогда среднесуточная температура составила плюс 0,1 градуса, что выше нормы на 9,4 градуса.

«В текущем столетии все январи, которые начинались теплом, заканчивались с положительной аномалией температуры. Но это не значит, что январских морозов не случалось. Так, даже в прошлом, 2020 году, минимальная температура воздуха понижалась до минус 8 – минус 6 градусов», — говорится в сообщении.

В текущем январе на Рождество ожидается мороз до минус 10 градусов. Во второй половине месяца прогнозируются морозы до минус 20 – минус 15 градусов.