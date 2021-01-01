РИАМО - 1 янв. В 2020 году в Москве средняя годовая температура воздуха на 3 градуса превысила норму, прошедший год стал самым теплым с 1879-го, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Но погоде этого оказалось мало, она сделала 2020 год еще и самым обильным на осадки, за год выпало 902 миллиметра при годовой норме 691 миллиметр», — говорится в сообщении.

Теплее всего было в начале года. Больше всего осадков выпало летом. Годовая норма по осадкам была выполнена к началу осени.

В 2020-м в столице зафиксировали 23 метеорологических рекорда. Шесть из них – в феврале.