РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 янв. Более 550 человек из групп риска привили в Подольске от коронавируса, вакцину получили медработники, педагоги и сотрудники МФЦ, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В округе продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции. Прививки препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) уже получили более 550 человек из групп риска – медицинские работники, педагоги, сотрудники многофункциональных центров», - говорится в сообщении.

С 29 декабря в округ поступило 100 доз второй зарегистрированной в России вакцины «ЭпиВакКорона». В настоящее время этим препаратом прививают медицинских работников и лиц старше 60 лет. 30 декабря в Подольской районной больнице первый компонент вакцины «ЭпиВакКорона» получила подольчанка в возрасте 90 лет.

В Подольске открыты 4 прививочных пункта вакцинации: в Подольской районной больнице, взрослой поликлинике №1, Подольской горбольнице №3, Климовской горбольнице №2. Сделать вакцинацию от Covid-19 можно и во время новогодних каникул. Прививочные пункты не работают только 1 и 7 января. В остальные дни – по записи.

Запись на вакцинацию осуществляется по телефону: 8(800)550-30-20. Подробная информация о вакцинировании подольчан – на сайтах лечебных учреждений.

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1 ЯНВАРЯ

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- 71 пациент с коронавирусом умер в Москве за сутки. Общее число жертв данной инфекции в городе достигло 11 280.