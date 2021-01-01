РИАМО - 1 янв. В Подмосковье и столице до 3 января включительно объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, в регионе также действует предупреждение из-за гололеда, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за гололеда будет действовать до 21:00 2 января. «Желтый» уровень из-за гололедицы объявлен до 12:00 3 января.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Белгородской, Курской, Орловской, Брянской и Калужской областей.

В Московском регионе 2 января будет облачно, пройдут снег, мокрый снег, дождь. Образуются гололед и гололедица, возможно налипание мокрого снега. Температура ночью составит минус 2 – 0 градусов, днем — 0 – плюс 2 градуса.

Третьего января также будет облачно, местами пройдет небольшой снег, образуется гололедица. Температура ночью и днем составит минус 2 – 0 градусов.