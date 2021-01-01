РИАМО - 1 янв. В момент наступления Нового года в аэроэкспрессах находились 150 пассажиров, на праздниках поезда и экспресс-автобусы компании работают без изменений, говорится в сообщении пресс-службы «Аэроэкспресса».

«Большинство пассажиров в момент боя курантов следовали в Москву из аэропортов Шереметьево и Домодедово, лишь восемь человек направлялись в аэропорт. На Внуковском направлении в 00:00 часов рейсов нет», — говорится в сообщении.

В новогодние праздники составы и экспресс-автобусы компании работают без изменений в расписании. На аэроэкспрессе можно добраться в аэропорт или из воздушной гавани с комфортом и в срок вне зависимости от погодных условий.

Посмотреть расписание и купить билеты можно на сайте «Аэроэкспресса» и в мобильном приложении компании.