РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 1 янв. Единая дежурно-диспетчерская служба подмосковного Дзержинского по итогам 2020 года приняла свыше 105 тысяч вызовов, сообщается в группе службы в соцсети «ВКонтакте».

«В 2020 году МКУ «ЕДДС Дзержинский» функционировало в режиме повседневной деятельности, а с 13 марта и по настоящее время функционирует в режиме повышенной готовности. За прошедший 2020 год было принято 105 тысяч вызовов», - говорится в сообщении.

Из них в ЕДДС поступило более 62 тысяч вызовов, в систему-112 - более 43 тысяч вызовов. Из них службу пожарной охраны вызывали 250 раз, полицию - более 2 тысяч, скорую помощь - свыше 7 тысяч, аварийную газовую службу - 100. Кроме того, было 8 тысяч хулиганских и справочных вызовов. Также поступило 25 тысяч обращений, не требующих реагирования.