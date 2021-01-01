РИАМО - 1 янв. Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного в связи с ДТП в городском округе Серпухов, сообщила РИАМО руководитель пресс-службы региональной прокуратуры Наталия Григорьева.

«По предварительным данным, сегодня утром на автомобильной дороге А-108 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ-2112. В результате ДТП погиб фельдшер скорой помощи, несколько человек получили телесные повреждения», - сказала Григорьева.

По данному факту ГУ МВД России по Московской области проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия и состояние опьянения виновника ДТП.