РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 янв. Жители подмосковных Котельников смогут с 15 января по 15 февраля сдать елку на переработку, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«С 15 января по 15 февраля на территории города Котельники пройдет акция «Подари вторую жизнь своей елке», зеленую красавицу можно будет принести на переработку. Пункты сбора будут организованы по следующим адресам: микрорайон Южный, дом №9, микрорайон Белая Дача, дом №62, улица Новая, дом №10», - говорится в сообщении.

Щепа, полученная после переработки, будет использована в качестве удобрения для высадки новых деревьев. Акция организована при поддержке министерства ЖКХ Московской области и в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево».