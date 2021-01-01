РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 янв. В сквере Поколений подмосковного Подольска 7 января проведут Рождественский вечер для жителей округа, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

«Мы не забыли и про Рождественский вечер в сквере Поколений – традиционное мероприятие, проводимое для жителей округа. В текущем году оно продет 7 января в 16:00. В прошлом году в программе участвовали наши творческие коллективы, а в текущем из-за пандемии мы записали выступления на видео и покажем их на экране во время мероприятия», - сказал Денисов.

Он попросил всех жителей городского округа отнестись с пониманием и соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.