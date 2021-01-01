РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 янв. Фестиваль новогодних персонажей с розыгрышем сладких призов провели на площади Генерала Еремеева в Подольске в пятницу, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

На площади Генерала Еремеева в 15:00 начался традиционный Фестиваль новогодних персонажей с участием аниматоров и главных символов праздника - Дедом Морозом и Снегурочкой. Для горожан проводили развлекательную программу, конкурсы, а также награждали сладкими призами всех гостей, пришедших в костюмах.

«Для комитета по культуре и туризму и учреждений культуры Новый год – особенная дата и к праздничным мероприятиям мы готовимся особенно тщательно. В текущем году несмотря ни на что мы сделали очень многое и подарили людям праздничное настроение. Мы провели Фестиваль ледовых скульптур, зажжение новогодней елки, праздничную дискотеку в новогоднюю ночь в сквере Поколений и микрорайонах округа. Столько людей, которые пришли в новогоднюю ночь, я не видел никогда. В пятницу по традиции у ДК «Октябрь» прошел фестиваль новогодних карнавальных костюмов. Для всех горожан, нарядившихся в различные образы, были подготовлены подарки», - сказал председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

Он отметил, что жители с благодарностью относятся к тому, что сотрудники учреждений по культуре сделали для них.

«Впереди у нас череда мероприятий! 2, 4 и 6 января на Славянском бульваре, бульваре 65-летия Победы, бульваре Юности, лесопарке «Елочки» и Дубровицах в 12:00 пройдут новогодние анимационные программы, где будут работать агитбригады наших учреждений по культуре. 3, 5 и 8 января мы приглашаем в парки округа, но самые главные мероприятия пройдут в парке Талалихина. Там запланированы три фестиваля», - пояснил он.