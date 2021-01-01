РИАМО - 1 янв. Сотрудники 207-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли медикам попасть в дом к инвалиду в деревне Новомойгоры в Серебряных Прудах, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

30 декабря в систему-112 позвонила родственница мужчины.

«Женщина сообщила, что в частном доме находится инвалид, который не отвечает на телефонные звонки. Дежурная смена оперативно прибыла на место вызова одновременно с сотрудниками полиции и медиками», – сказал старший смены Сергей Головко.

Он добавил, что спасатели с помощью ручного инструмента открыли оконный блок и попали в дом, где обнаружили на кровати мужчину с признаками парализации.

«Работники противопожарно-спасательной службы обеспечили врачам доступ в жилье и помогли транспортировать мужчину в карету скорой медицинской помощи для госпитализации», — добавил Головко.