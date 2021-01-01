РИАМО - 1 янв. Станция «Площадь революции» Арбатско-Покровской линии метро стала самой популярной у москвичей в прошедшую новогоднюю ночь, ею воспользовались больше 24 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Проезд в подземке в новогоднюю ночь был бесплатным.
Новый год в метро встретили больше 22 тысяч пассажиров. Для них была организована трансляция обращения президента России Владимира Путина. Всего городским транспортом Москвы за ночь воспользовалось в 2,4 раза меньше человек, чем в новогоднюю ночь прошлого года. Минувшей ночью поездки в общественном транспорте совершили 315 тысяч человек.
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